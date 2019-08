C'è più di un'assenza nella lista dei convocati diramata dal Milan alla vigilia dell'amichevole di domani sera a Cesena: Reina, Bennacer, Rafael Leao, Krunic. Ma a far rumore più delle altre, per questioni di mercato, è quella di Diego Laxalt. L'esterno uruguaiano è uno dei primi nomi in uscita dal Milan e domani, come detto, non parteciperà alla sgambata del Manuzzi contro il Cesena. L'ennesimo segnale che la sua avventura con la maglia rossonera, dopo un solo anno dal suo arrivo dal Genoa, potrebbe essersi già conclusa. A tal proposito, in mattinata ha parlato a 'Milannews.it' l'agente di Laxalt, Ariel Krasouski, confermando che il suo assistito è uno degli elementi più in bilico della rosa rossonera. "Per ora nessuna novità, ma martedì pomeriggio abbiamo in programma un incontro a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera. Italia o estero? Nessuna preferenza, l'importante è che sia un grande club".