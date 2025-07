Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan proverà a ingaggiare Dusan Vlahovic dalla Juventus. Il serbo, in scadenza 2026 e senza prospettive di rinnovo, quest'anno guadagnerà 12 milioni di euro ma i rossoneri non offriranno più di 6 milioni netti più bonus, con stipendio a salire negli anni in caso di ritorno in Champions League. La Juve, dal canto suo, vorrebbe almeno 20 milioni di euro per il cartellino per evitare una minusvalenza.