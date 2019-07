Vendere per acquistare in casa Milan, tre parole da cui non si scappa. Maldini, Boban e Massara sono al lavoro per consegnare a Giampaolo la rosa dei suoi sogni e continuano il pressing su Dennis Praet, che la Sampdoria però non ha intenzione di svendere: 25 milioni la richiesta avanzata ai rossoneri, che al momento preferiscono prendere tempo, magari fino ad agosto, quando le pretese potrebbero inevitabilmente calare.