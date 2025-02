Milan, Conceicao: "Theo è un patrimonio del club"

Conceicao spegne le polemiche. Dopo la scellerata espulsione costata il passaggio agli ottavi di Champions, Theo Hernandez è finito nel mirino dei tifosi milanisti. In molti hanno invocato severi provvedimenti per il terzino francese che, con ogni probabilità, a giugno lascerà il Milan. Proprio per questa ragione i rossoneri non possono permettersi di svalutare il giocatore relegandolo in panchina o, ancora peggio, fuori rosa. Queste le parole sul tema di Conceicao: "A me del colore dei suoi capelli non interessa niente, lui è un patrimonio del club, che ha dato tante gioie ai tifosi. Sa di aver messo in difficoltà la squadra e ne abbiamo parlato in spogliatoio. Domani è disponibile come gli altri per giocare, nessuna punizione".