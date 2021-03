Milan, addio Simakan: ufficiale al Lipsia. Ma Pioli si gode Tomori

Il Milan lo ha inseguito nell'ultima sessione di mercato per regalare un rinforzo in difesa a Pioli, presentando un'offerta allo Strasburgo di 15 milioni più tre di bonus. Poi il brutto infortunio al ginocchio destro in un match di Ligue 1 contro il Lens, l'operazione e uno stop di due mesi e l'obiettivo Mohamed Simakan si è allontanato, con il club rossonero che ha deciso di virare su Tomori. Mossa azzeccatissima, visto le prestazioni che sta offrendo il giocatore canadese naturalizzato inglese, arrivato in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro.