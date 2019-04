TORINO, CAIRO: "CONTATTI PETRACHI-ROMA? SAREBBE COSA NON BELLA"

23/04/2019

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato sulle voci di un interessamento da parte della Roma per il ds granata Petrachi. "Con noi ha ancora un anno di contratto. Sarebbe una cosa non bella se ci fossero i contatti con la Roma, che è in lotta con noi per l'Europa. Vorrebbe dire che c'è un conflitto d'interessi. Non ci voglio credere e continuo a dire che è il nostro direttore sportivo", ha detto a RMC Sport.