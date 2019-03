ROMA SULLE TRACCE DI MARCAO

22/03/2019

La Roma guarda in Turchia per la difesa del futuro. Secondo il portale turco Fotomac, la formazione giallorossa sarebbe sulle tracce di Marcão, 23enne difensore centrale del Galatasaray. Il brasiliano è sbarcato in Turchia lo scorso gennaio dal Chaves per quattro milioni di euro ma potrebbe già cambiare aria la prossima estate.