REAL: ZIDANE VUOLE KOULIBALY

29/03/2019

Il poderoso Koulibaly! Piace Kalidou, piace tanto. Perché ha tecnica, forza, velocità. Difende bene, sa impostare, è un leader carismatico. Piace in Italia - la Juve farebbe follie per portarlo alla Continassa - ancor più all'estero. In Spagna, soprattutto, dove l'appellativo poderoso ne accompagna fedelmente il nome: lo vuole il Real, lo vuole Zidane, al fianco o al posto di Varane.