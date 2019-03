REAL, ZIDANE VUOLE ERIKSEN

13/03/2019

Zinedine Zidane è tornato sulla panchina del Real, ma pare abbia già indicato i prossimi obiettivi di mercato a Florentino Perez. In particolare, stando al Mirror, il tecnico avrebbe chiesto Christian Eriksen. Il danese è legato al Tottenhan fino al 2020 e non ha ancora rinnovato. Per il suo cartellino il presidente Levy chiede 250 milioni.