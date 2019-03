REAL, F. ANDERSON PIANO B

21/03/2019

Stando a quanto si scrive in Spagna, il Real Madrid avrebbe scelton Felipe Anderson quale piano B nel caso in cui non riuscisse ad arrivare ad Eden Hazard. Il belga è l'obiettivo numero uno dei Blancos, ma il blocco del mercato del Chelsea e potrebbe complicare i piani delle merengues. La valutazione di Anderson è di circa 65 milioni di sterline.