NAPOLI, NIENTE SCONTI PER VERDI

11/07/2019

Il Napoli non fa sconti per Simone Verdi, pedina nel mirino del Torino. Per l'esterno d'attacco De Laurentiis e Giuntoli chiedono 25 milioni di euro. Cifra che i granata, per ora, non sembrano intenzionati a sborsare per intero, cercando di far leva sul tempo e sulla volontà del calciatore per abbassare il prezzo del cartellino.