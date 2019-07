NAPOLI, ELMAS A UN PASSO

12/07/2019

Trattativa in chiusura tra il Napoli e Elif Elmas. Stando a Sky Sport, per il macedone gli azzurri verseranno 15-16 mln più bonus nelle casse del Fenerbahce. Una volta completata l'operazione Elmas, De Laurentiis poi cederà in prestito Marko Rog all'Eintracht Francoforte.