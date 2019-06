NAINGGOLAN, SPUNTA L'IDEA TORINO

27/06/2019

Secondo quanto scrive l'Ansa, in attesa dell'eventuale ripescaggio in Europa League, il Torino potrebbe mettere a segno il colpaccio Nainggolan. L'Inter deve snellire la rosa e incassare prima del 30 giugno, così sarebbe disposta a cedere il giocatore anche in prestito e a pagare metà ingaggio. Resta da capire se il belga possa accettare il trasferimento.