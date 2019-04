MANCINI: "IL FUTURO DI ZANIOLO? E' IMPORTANTE CHE CONTINUI A GIOCARE"

04/04/2019

All'indomani delle voci che potrebbero vedere Zaniolo lontano dalla Roma, il ct Roberto Mancini ha dato il suo consiglio al giovane centrocampista. "Rimanere alla Roma anche se non ci fosse la Champions? Questo non lo so. Zaniolo è un bravo giocatore. Un ragazzo ancora giovane, deve imparare ancora tanto, deve crescere e migliorare. La cosa più importante per lui è giocare e giocare sempre come sta facendo adesso", ha detto.