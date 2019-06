LEGROTTAGLIE NUOVO ALLENATORE PESCARA PRIMAVERA

25/06/2019

Nicola Legrottaglie riparte da Pescara. Il club abruzzese comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera all'ex difensore. Legrottaglie da calciatore vanta piu' di 250 presenze in serie A dove ha indossato le maglie di Chievo, Juventus, Bologna, Siena, Milan e Catania. In nazionale ha esordito proprio all'Adriatico nel novembre 2002 (amichevole con la Turchia finita 1-1). Da allenatore ha guidato gli allievi del Bari, l'Akragas in C ed è stato vice di Rastelli a Cagliari in serie A, prima di indossare le vesti di allenatore della formazione Primavera del Pescara.