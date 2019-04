LAZIO, FUTURO DI INZAGHI IN BILICO

21/04/2019

La sconfitta interna con il Chievo rischia di lasciare pesanti strascichi in casa Lazio, il presidente Lotito (infuriato dopo il ko all'Olimpico) ha fatto capire chiaramente a Simone Inzaghi che salverà la panchina a fine anno solo in caso di vittoria della Coppa Italia. Anche per questo la squadra è tornata ad allenarsi già nel giorno di Pasqua, mercoledì la semifinale di ritorno contro il Milan sarà decisiva per il progetto tecnico biancoceleste.