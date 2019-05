INTER, MAROTTA: "CONCENTRATI SUL PRESENTE"

26/05/2019

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, prima di Inter-Empoli ha voluto evitare l'argomento futuro, parlando di Spalletti: "Siamo tutti concentrati sul presente, ha condotto gli allenamenti in modo egregio, è un professionista esperto". Sull'eventuale mancato approdo in Champions: "Preferiamo non pensarci".