INTER, DEPOSITATO IL CONTRATTO DI GODIN

09/05/2019

Martedì Diego Godin ha annunciato l'addio all'Atletico Madrid, lo aspetta che l'Inter che però non ha ancora detto nulla di ufficiale. Ad ogni modo secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno già comunicato ai Colchoneros dell'accordo trovato con il difensore (che era in scadenza di contratto) e addirittura già depositato l'accordo in Lega Calcio.