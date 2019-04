INTER, AG. SKRINIAR: "REAL O BARCELLONA? MEGLIO LA PRIMA"

11/04/2019

Il futuro di Milan Skriniar tiene sempre banco in casa Inter, soprattutto dopo le dichiarazioni di Mithat Halis, che collabora con Karol Csonto ed è socio di Stars & Friends, agenzia che si occupa anche della procura del difensore nerazzurro: “L’Atletico si era interessato a lui quando giocava nella Sampdoria, ma ora non c’è nulla. Per l’Inter vale 100 milioni, una cifra che in Spagna solo due squadre possono permettersi di spendere. In questo momento non c’è nessun contatto diretto o trattativa. Real Madrid o Barcellona? Meglio la prima, dato che il Barça è più coperto in difesa. Il Manchester City? Ci aveva già provato prima di prendere Laporte, ma l’Inter ha detto no“.