GENOA, PREZIOSI: "ROMERO ANDRA' ALLA JUVE"

03/05/2019

Non era certo un mistero la trattativa già in fase avanzata tra Genoa e Juventus per il passaggio in bianconero di Romero. Ma ora, a confermare definitivamente il prossimo trasferimento del difensore, è direttamente Enrico Preziosi: "Sapete tutti che c'è una trattativa avviata, andrà alla Juventus - dice il numero 1 del Grifone -. La vendita di Piatek e quella di Romero metteranno a posto definitivamente i conti della società".