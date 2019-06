FIORENTINA, NO AL NAPOLI PER MILENKOVIC

18/06/2019

Il Napoli continua a cercare difensori centrali. Oltre a Manolas, stando a La Gazzetta dello Sport, nel mirino di Giuntoli sono finiti anche Nathan Aké del Bournemouth e Nikola Milenkovic. Obiettivi che gli azzurri stanno cercando di portare a casa con qualche difficoltà. Soprattutto per quanto riguarda il difensore della Fiorentina. Per il centrale della Viola, il Napoli ha offerto infatti 20 milioni di euro, ma Commisso ha respinto l'assalto, chiedendo almeno 30 milioni per il serbo.