FIORENTINA, COMMISSO: "CHIESA RESTA UN ALTRO ANNO"

09/07/2019

"Chiesa rimarrà con la Fiorentina per almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa di contrattuale o di altro che non ne sia a conoscenza e non credo che ci sia". Così il neo presidente della Fiorentina Rocco Commisso intervenuto dagli Usa ai microfoni di Radio SiriousXM. "Mi è stato assicurato che non c'è stato alcun precedente accordo", ha ribadito Commisso. Sulla tournée della Fiorentina negli Stati Uniti, il neo patron viola è sicuro: "Mi aspetto di avere in America sia Chiesa, che Milenkovic, che Pezzella".