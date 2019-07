Da Balotelli a Llorente, ecco tutte le occasioni e le scommesse a costo zero

01/07/2019 di ENZO PALLADINI

Ci sono occasioni e scommesse. Ci sono più di venti giocatori con un passato glorioso e un futuro più che dignitoso davanti, in attesa dell'offerta giusta per ripartire con una nuova maglia. Sono i giocatori svincolati, quelli che hanno preso lo stipendio per l'ultima volta il 30 giugno e adesso sono liberissimi di firmare per chi li vuole. In questo elenco non c'è Gigi Buffon, perché è vero che è svincolato ma è anche vero che ha già un accordo per tornare alla Juventus. Tra Italia e resto d'Europa ci sono poi altri nomi importanti che meritano di essere presi in considerazione.



UN PEZZO DI MILAN

Tra le squadre italiane, sicuramente è il Milan ad avere messo in atto la rivoluzione più degna di tale nome. Nella rosa della passata stagione c'erano alcuni giocatori che appesantivano il monte ingaggi di parecchio e che proprio per questo motivo sono stati lasciati liberi. Il nome più significativo in questo senso è Riccardo Montolivo, che del Milan è stato anche capitano e che ha dato un doloroso addio dopo una stagione da incubo. La fascia da capitano l'ha indossata anche Ignazio Abate, che a un certo punto sembrava pronto a rinnovare ma poi ha capito che non c'erano possibilità. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Andrea Bertolacci, che era stato strappato alla Roma con un investimento pesante ma poi non ha dato quello che ci si aspettava. L'italo-argentino Josè Mauri era arrivato a zero dopo il fallimento del Parma e se ne va nello stesso modo.



LE OCCASIONI VERE

Per qualche giorno Daniele De Rossi sembrava orientato a vestire la maglia di una squadra italiana diversa dalla Roma (Fiorentina o Sampdoria), ora sembra decisissimo ad abbandonare la serie A. E comunque avrebbe rappresentato un'occasione vera. Ma forse il più adatto al'etichetta di occasione è Mario Balotelli, che non è stato confermato dall'Olympique Marsiglia e che avrebbe voglia di tornare in Italia, voglia per ora stoppata dalle eccessive richieste economiche del suo procuratore Mino Raiola. Lo spagnolo Ander Herrera è solo in teoria ancora svincolato perché molto probabilmente dirà sì al Paris Saint Germain. Il brasiliano Dani Alves comincia avere un'età veneranda ma è il calciatore più vincente della storia, un annetto alla grande lo può ancora fare dopo l'esperienza al Paris Saint Germain. Sulla fascia opposta lo stesso vale per Filipe Luis, che ha chiuso il suo rapporto con l'Atletico Madrid e che deciderà il suo futuro solamente a Coppa America conclusa. Potrebbe rendersi ancora utile anche l'esperienza di Nacho Monreal, ex capitano dell'Arsenal.



LE GRANDI SCOMMESSE

Samir Nasri ha un grande passato alle spalle ma negli ultimi mesi con il West Ham non ha praticamente mai giocato. Prendere uno come lui sarebbe una scommessa, così come prendere Daniel Sturridge in uscita dal Liverpool o Danny Welbeck in partenza dall'Arsenal, ottimi giocatori potenzialmente, ma tutti gravati da infortuni seri e ripetuti. C'è poi una serie di giocatori che rappresentano una scommessa soprattutto per l'età avanzata. Partiamo dal portiere Stefano Sorrentino, che non ha ancora voglia di smettere con il calcio. Poi c'è Gary Cahill, ex capitano del Chelsea che però chiede parecchi soldi per una nuova avventura, abituato com'è agli ingaggi di Abramovich. Sempre in difesa, troviamo Dusan Basta scaricato dalla Lazio, ma anche Andrea Raggi che ha chiuso l'avventura con il Monaco e Manuel Pasqual che non si vuole arrendere. In attacco una vecchia conoscenza del campionato italiano come Fernando Llorente libero dal Tottenham e poi le due scommesse più scommesse di tutti: Arjen Robben e Franck Ribery che sono stati scaricati dal rivoluzionato Bayern Monaco.