BAYERN, MOURINHO IPOTESI CONCRETA

29/03/2019

Recentemente è stato vicino a dire di nuovo sì al Real Madrid, si è parlato a lungo di un possibile ritorno all'Inter o di una possibile avventura al Psg, ma il futuro di José Mourinho dopo l'esonero dal Manchester United sembra destinato ad essere in Bundesliga. La suggestione arriva dalla Francia e rimbalza anche in Portogallo: il Bayern Monaco potrebbe presto mettersi in contatto con lo Special One per affidargli la panchina dei bavaresi dopo la deludente stagione con Nico Kovac.