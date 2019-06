BAYERN, KOVAC: "CI SERVONO 4 GIOCATORI"

27/06/2019

L'allenatore del Bayern Monaco Niko Kovac è convinto di aver bisogno "di quattro giocatori ancora" per completare la rosa per la prossima stagione. Parole riportate da 'Kicker'. I bavaresi non avranno piu' a disposizione Franck Ribery, Arjen Robben, Rafinha, James Rodriguez e Hummels. Inoltre Jerome Boateng è stato invitato a cercare un nuovo club, così come Renato Sanches spera di cambiare aria. "Abbiamo bisogno di 19 giocatori", ha dichiarato Kovac che al momento può contare solo su 17 nomi, tra cui i già citati Boateng e Sanches.