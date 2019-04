BARCELLONA, ORE DECISIVE PER IL FUTURO DI COUTINHO

15/04/2019

E' imminente un incontro fra l'entourage di Philippe Coutinho e il Barcellona, per parlare del futuro del fantasista brasiliano, che finora non ha convinto al 100 per cento dirigenza e tifoseria blaugrana. Lo scrive il quotidiano Sport. Coutinho, arrivato nel gennaio 2018 dal Liverpool, ha una valutazione che si aggira sui 100 milioni: a lui sarebbero interessati diversi club, fra cui i due di Manchester (City e United), ma anche il PSG. Intanto, il club catalano, secondo quanto titola il Mundo Deportivo, avrebbe rinunciato a dare la caccia a Luka Jovic, attaccante serbo dell'Eintracht Francoforte. Anche perché, l'esterno d'attacco francese Ousmane Dembelé, nella partita di sabato contro l'Huesca, è apparso recuperato e pronto a fornire il proprio contributo in questo intenso finale di stagione. Il Barca domani sarà impegnato nel ritorno dei quarti di finale della Champions in casa contro il Manchester United.