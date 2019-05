BARCELLONA, FRENATA PER DE LIGT

04/05/2019

Buona notizia dalla Spagna per la Juve in chiave mercato. Stando al quotidiano catalano Sport, ci sarebbe stata infatti una brusca frenata nella trattativa tra il Barcellona e De Ligt, grande obiettivo bianconero per rinforzare la difesa. L'agente del calciatore Mino Raiola avrebbe infatti alzato le richieste economiche del giocatore in attesa del rilancio di altri club come Juve, Bayern e Psg.