C'è un nuovo talento nella Masia che sta attirando l'attenzione di molte big d'Europa. Si tratta del centrocampista classe 2008 Guille Fernandez, che nonostante le 9 panchine tra Liga e Champions League non ha ancora esordito con la prima squadra del Barcellona. Il City di Guardiola lo osserva già con attenzione, anche se a essersi già mosso è il Porto, che secondo Mundo Deportivo è al lavoro per studiare la formula giusta per strapparlo ai blaugrana.