Man City, Claudio Echeverri ha firmato

Claudio Echeverri è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. L'argentino era stato acquistato nel gennaio 2024 per poco meno di 20 milioni e lasciato in prestito al River Plate. Ora il 19enne, dopo un Copa America under20 vissuta da protagonista (capitano dell'Argentina, seconda classificata, con 6 gol in 9 partite) sarà ufficialmente agli ordini di Pep Guardiola. "Giocare in un grande club europeo era il mio sogno fin da bambino", ha dichiarato Echeverri ai microfoni del canale ufficiale del club: "Il Manchester City è uno delle migliori squadre del mondo".