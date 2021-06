Lazio-Sarri, è tutto fatto: in giornata l'annuncio

LA TRATTATIVA

Intesa tra Lotito e l'agente del tecnico su mercato e bonus

Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore della Lazio. Il lungo vertice tra l'agente del tecnico, Lotito e Tare ha dato infatti esito positivo e oggi è atteso l'annuncio ufficiale per suggellare l'intesa. Un'intesa totale, arrivata al termine di un confronto in cui sono stati toccati e limati i dettagli relativi a ingaggio, durata del contratto e mercato. Numeri alla mano, Sarri firmerà un biennale con opzione sulla stagione successiva da 3 mln all'anno fissi più bonus che potrebbero far lievitare lo stipendio fino a quasi 4 mln. Getty Images

Vedi anche Mercato Lazio: terminato l'incontro tra l'agente di Sarri, Tare e Lotito

Arrivare a un accordo non è stato semplice e c'è voluto del tempo perché nel contratto del tecnico sono state inserite diverse opzioni e relativi aumenti salariali. Dal numero di vittorie in campionato, col bonus che scatterebbe al 20.mo successo, alla qualificazione in Champions o Europa League, passando per la conquista dello scudetto. Obiettivi ambiziosi, che alla resa dei conti hanno confermato la volontà comune di avviare un progetto di alto profilo.

Con Lotito e Tare dei dettagli si è occupato Fali Ramadani, ma Sarri ha seguito tutta la trattativa dalla sua casa in Toscana in continuo aggiornamento col suo agente. Le parti hanno discusso anche dello staff e della retribuzione che sarà garantita ai collaboratori, un gruppo di 4-5 persone guidato dallo storico vice Giovanni Martusciello.

Durante il vertice si è inoltre parlato anche di mercato. Nell'incontro col presidente e il ds biancoceleste, Sarri aveva spiegato ampiamente le sue esigenze per impostare un 4-3-3 di corsa e qualità. E Ramadani ha ribadito il concetto, confermando la necessità di almeno un paio di acquisti importanti e la permanenza di tutti i big, da Immobile a Luis Alberto passando per Acerbi e Milinkovic-Savic. La Lazio di Sarri inizia a prendere forma. Oggi però è il giorno dell'annuncio.