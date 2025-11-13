Lazio, idea Stankovic per la porta

La Lazio sta cercando il portiere del futuro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Filip Stankovic: difficile che il club provi l'assalto già durante la sessione invernale di mercato, più probabile un tentativo la prossima estate. Il portiere del Venezia ha un contratto fino al 2029 e con l'infortunio di Plizzari la società non lo lascerà partire tanto facilmente. Inoltre, la Lazio deve prima risolvere la questione Mandas: il vice di Provedel è alla ricerca di minutaggio e il Wolverhampton, al momento, sembra essere intenzionata a portarlo in Inghilterra. Resta da sciogliere il nodo della formula: gli inglesi puntano al prestito con diritto di riscatto, mentre Lotito vorrebbe cederlo a titolo definitivo per monetizzare in chiave bilancio.