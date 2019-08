Riza Durmisi verso la Turchia. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il trasferimento a Istanbul del laterale classe '94, che piace molto al Besiktas. Il calciatore arrivato un anno fa dal Betis Siviglia è sul mercato e in questi giorni le parti sono in contatto per trovare la quadra sull'offerta giusta: Durmisi ha già dato la sua disponibilità al trasferimento nel club turco e questo aspetto, visti i precedenti rifiuti del nazionale danese, potrebbe facilitare non poco il buon esito della trattativa.