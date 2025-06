La Ternana: "Il ds proporrà l'attuale rosa e lo staff ad altre squadre"

Nuovo comunicato della Ternana che annuncia le prossime mosse sul mercato del club in veste di una svolta al comando. "Al fine di preparare la Ternana Calcio a un trasferimento di proprietà che permetta alla nuova realtà di poter svolgere nel migliore dei modi e in piena autonomia i prossimi campionati, il sig. Carlo Mammarella, in veste di Direttore Sportivo, inizierà da oggi, domenica 29 giugno, a proporre l’attuale rosa e l’attuale staff della Ternana ad altre squadre - si legge nella nota -. Il fine ultimo sarà quello di permettere alla nuova compagine societaria di poter agire in perfetta autonomia. Tale operazione viene compiuta nel rispetto della cittadinanza, della tifoseria e della gloriosa maglia della Ternana Calcio".