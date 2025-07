Dopo Theo Hernandez, in arrivo un altro super colpo per l'Al Hilal di Simone Inzaghi: il club arabo ha messo gli occhi su Isak, attaccante del Newcastle accostato anche al Liverpool. Ma gli sceicchi avrebbero accelerato e messo sul piatto 100 milioni di euro per il centravanti svedese, reduce da una stagione da 32 gol.