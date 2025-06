Kolo Muani sul futuro: "Chelsea? Fosse per me resterei alla Juve"

In campo è tra i protagonisti della Juventus che vuole fare strada al Mondiale, fuori il suo futuro è ancora lontano dall'essere deciso. Kolo Muani deve ancora capire dove giocherà nella prossima stagione: Psg, Juve o in un'altra squadra. L'attaccante francese è arrivato in bianconero a gennaio, in prestito secco dai tripletisti di Luis Enrique. Una volta archiviato il torneo negli Usa, il bomber capirà quale sarà il suo destino: permenenza in bianconero, ritorno a Parigi oppure un trasferimento altrove con voci sempre più insistenti che parlano di un interessamento del Chelsea. Anche se, come rivelato a Tuttosport, se la scelta dipendesse solo da lui, Randall non avrebbe dubbi: "Del Chelsea non so nulla, sto cercando solo di concentrarmi sul Mondiale. A torneo finito vedremo, se dipendesse solo da me resterei qui, alla Juve sono davvero felice, mi sento molto bene"