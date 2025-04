Sembra essere agli sgoccioli l'avventura di Renato Veiga alla Juventus. Arrivato in prestito secco dal Chelsea, il giovane centrale portoghese molto difficilmente rimarrà a Torino anche nella prossima stagione. Come riporta 'La Stampa', infatti, non sono previsti contatti tra i due club per prolungare la sua permanenza in Italia.