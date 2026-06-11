Juventus, piano cessioni: Thuram verso la Premier per fare cassa

In cima alla lista dei possibili partenti è finito così Khéphren Thuram: il centrocampista francese, dopo aver rifiutato le proposte di Galatasaray e Fenerbahçe, ha attirato i sondaggi esplorativi di alcuni club di Premier League, davanti ai quali la dirigenza bianconera ha fissato il prezzo del cartellino tra i 45 e i 50 milioni di euro per far registrare una ricca plusvalenza immediata. Lo scrive Tuttosport.