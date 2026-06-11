Juventus, piano cessioni: Thuram verso la Premier per fare cassa

11 Giu 2026 - 10:50
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L'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, ha meno di un mese di tempo per rimediare al disavanzo finanziario causato dalla mancata qualificazione in Champions League, seguendo la nuova linea societaria che impone l'autofinanziamento e il raggiungimento del break-even.

Per incassare i 55 milioni di euro necessari entro la scadenza federale del 30 giugno, la sola cessione di Nico González non sarebbe sufficiente; poiché la clausola rescissoria di Bremer da 58 milioni si attiverà soltanto a luglio e i rientri dei vari esuberi faticano a sbloccarsi, il club è pronto a valutare offerte per quasi tutti i suoi big, con l'unica eccezione di Kenan Yıldız.

In cima alla lista dei possibili partenti è finito così Khéphren Thuram: il centrocampista francese, dopo aver rifiutato le proposte di Galatasaray e Fenerbahçe, ha attirato i sondaggi esplorativi di alcuni club di Premier League, davanti ai quali la dirigenza bianconera ha fissato il prezzo del cartellino tra i 45 e i 50 milioni di euro per far registrare una ricca plusvalenza immediata. Lo scrive Tuttosport.

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