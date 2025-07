Nuovo acquisto per la Juventus, che dal Porto ha preso il terzino destro Joao Mario. Il calciatore portoghese, arrivato ieri sera a Torino, questa mattina sta svolgendo le tradizionali visite mediche al J Medical prima di firmare il contratto con il club bianconero. Percorso inverso per Alberto Costa, ceduto al Porto in una operazione separata.