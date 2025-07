Juve, anche Kostic in uscita: c'è un sondaggio dalla Grecia

Filip Kostic è tornato a Torino dopo una stagione in prestito al Fenerbahce. Tudor l'ha anche provao nel corso del Mondiale per Club, vista anche l'emergenza sugli esterni in casa Juve, ma la sensazione è che il serbo sia fuori dai piani dei bianconeri. A maggior ragione a 32 anni e con un contratto in scadenza nel 2026. Secondo quanto riporta Tuttosport, Kostic sarebbe vicino a un trasferimento in Grecia: l'Olimpiacos avrebbe chiesto informazioni sull'esterno e sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 4 milioni di euro per portarlo ad Atene.