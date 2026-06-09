Inter-Udinese, contatto per Solet. E spunta un altro obiettivo bianconero

Il direttore sportivo dei bianconeri, Gianluca Nani, ha inoltre incassato il gradimento dell'Inter per il difensore francese Oumar Solet; una trattativa vera e propria non è tuttavia ancora decollata (si era parlato di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro) poiché la dirigenza di Viale della Liberazione sta vagliando parallelamente altri due profili per il reparto arretrato.