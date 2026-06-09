Inter-Udinese, contatto per Solet. E spunta un altro obiettivo bianconero

L'Inter e l'Udinese si sono incontrate oggi a Milano in un noto hotel nei pressi della sede nerazzurra per fare il punto su diverse operazioni di mercato. Nel corso del vertice, durato circa un'ora, i campioni d'Italia hanno ufficializzato ai friulani l'intenzione di riscattare a titolo definitivo il giovane Mattia Marello.
Il direttore sportivo dei bianconeri, Gianluca Nani, ha inoltre incassato il gradimento dell'Inter per il difensore francese Oumar Solet; una trattativa vera e propria non è tuttavia ancora decollata (si era parlato di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro) poiché la dirigenza di Viale della Liberazione sta vagliando parallelamente altri due profili per il reparto arretrato.
Durante il summit c'è stato spazio anche per un primo sondaggio esplorativo su Arthur Atta, fantasista dell'Udinese per il quale l'Inter ha richiesto le prime informazioni di fattibilità. Lo riporta FcInterNews.