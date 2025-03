Inter, Sommer: "Voglio continuare il più a lungo possibile"

Yann Sommer ha parlato del suo futuro, che non sembra avere una scadenza imminente e probabilmente sarà ancora all'Inter. "Non ci penso troppo. Alla mia età, di solito si parla solo di rinnovi di un anno, e queste discussioni avranno sicuramente luogo nel prossimo futuro. Voglio continuare il più a lungo possibile. Ho investito molto e mi sono impegnato molto per poter giocare a questo livello oggi. Mi appaga e mi dà piacere. Non penso ancora di porre fine a tutto questo, ho in programma di trascorrere ancora molti altri anni nel calcio", ha detto il portiere svizzero a Blick.