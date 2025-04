Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij, ha parlato a Radio Sportiva del futuro del difensore olandese, in scadenza a fine stagione con l'Inter:"Stefan è da molti anni all'Inter, sta benissimo, è contento, ma anche se c'è abbondanza in difesa, con 60 partite da giocare all'anno c'è spazio per tutti. Non ci sono dubbi sulla sua permanenza, non è in discussione: sicuramente rimarrà all'Inter per almeno un altro anno e poi vedremo".