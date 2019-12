Inter-Napoli, scambio Politano-Llorente a gennaio

Gli azzurri per provare a dare una svolta a una stagione maledetta, i nerazzurri per restare in corsa fino alla fine e provare a scucire lo scudetto dalle maglie della Juve: Napoli e Inter lavorano ad un clamoroso scambio di prestiti per gennaio con Politano e Llorente protagonisti. L'esterno nerazzurro con Conte non trova spazio (solo due partite da titolare e anche con Lautaro squalificato gli è stato preferito Esposito) ed era già stato vicino ai partenopei due anni fa, mentre lo spagnolo era già stato cercato dall’Inter la scorsa estate come vice-Lukaku.