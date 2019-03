INTER, MIRANDA: "MI ATTIRA IL CALCIO PORTOGHESE"

20/03/2019

Intervenuto in conferenza stampa dal Brasile, il difensore dell’Inter e della Nazionale brasiliana Joao Miranda ha parlato così del suo futuro: "Confesso che è un momento diverso nella mia carriera- riporta fcinter1908 - sono sempre stato un titolare indiscutibile. Quest’anno sto giocando un po’ meno, ma mi sto abituando a questa situazione. Ho più tempo per allenarmi al meglio. Ho giocato alcune partite importanti quest’anno e ho dimostrato un livello che mi piacerebbe sempre mostrare. Ammiro molto il calcio portoghese e vedo che c’è un buon mercato lì. Ma oggi il mio pensiero è difendere per l’Inter e finire bene questa stagione. Ho ancora un anno di contratto”.