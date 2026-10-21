Inter, Marotta e quell'indizio di mercato: "Ci manca un leader difensivo"

L'Inter acquisterà un difensore centrale a gennaio? Possibile. A fornire l'indizio è stato lo stesso Beppe Marotta prima della sfida di San Siro dei Campioni d'Italia contro lo Shakhtar Donetsk. "Se ci manca un leader difensivo? Sono d'accordo - ha detto il presidente dei nerazzurri a Sky Sport -. Purtroppo ci siamo trovati a rinunciare forzatamente a quattro elementi in quel reparto e questo ha portato a difficoltà oggettive. Dobbiamo anche dire che si gioca sempre in undici, con tre reparti e non mi sento di colpevolizzare solo la difesa".