Inter, Marotta e quell'indizio di mercato: "Ci manca un leader difensivo"

21 Ott 2026 - 20:37
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DICH INTEGRALE MAROTTA PRE COMO PER INFINTY 3/3 DICH © Da video

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L'Inter acquisterà un difensore centrale a gennaio? Possibile. A fornire l'indizio è stato lo stesso Beppe Marotta prima della sfida di San Siro dei Campioni d'Italia contro lo Shakhtar Donetsk. "Se ci manca un leader difensivo? Sono d'accordo - ha detto il presidente dei nerazzurri a Sky Sport -. Purtroppo ci siamo trovati a rinunciare forzatamente a quattro elementi in quel reparto e questo ha portato a difficoltà oggettive. Dobbiamo anche dire che si gioca sempre in undici, con tre reparti e non mi sento di colpevolizzare solo la difesa".

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