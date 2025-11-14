Inter, l'obiettivo è Gila: si studia l'offerta

© Getty Images
Mancano ancora cinquanta giorni all'inizio del mercato invernale, ma le grandi squadre del campionato hanno già chiari i propri obiettivi per rinforzarsi. Tra queste c'è anche l'Inter, che sembra aver messo concretamente nel mirino Mario Gila, difensore centrale della Lazio. L'offerta nerazzurra potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, una cifra decisamente più bassa rispetto a quelle circolate in estate, probabilmente a causa della situazione contrattuale del giocatore, in scadenza nel 2027. La finestra invernale potrebbe essere l'ultima disponibile per tentare una plusvalenza, resa ancor più difficile dal fatto che la Lazio dovrà girare il 50% della somma ottenuta da un'eventuale cessione nelle casse del Real Madrid.
Inoltre, a ostacolare la trattativa ci sarebbe la volontà di Maurizio Sarri, che non vorrebbe assolutamente privarsi di una delle sue perdine più affidabili all'interno della linea difensiva. Saranno giorni di riflessione in casa Lazio per capire quali giocatori sacrificare per sbloccare il mercato, e settimane di studio in casa Inter per studiare un'offerta alla quale Lotito non possa dire no.