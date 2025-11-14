Inter, l'obiettivo è Gila: si studia l'offerta

Inoltre, a ostacolare la trattativa ci sarebbe la volontà di Maurizio Sarri, che non vorrebbe assolutamente privarsi di una delle sue perdine più affidabili all'interno della linea difensiva. Saranno giorni di riflessione in casa Lazio per capire quali giocatori sacrificare per sbloccare il mercato, e settimane di studio in casa Inter per studiare un'offerta alla quale Lotito non possa dire no.