Inter, il nome preferito da Chivu per il post-Calhanoglu

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter sta ragionando su un eventuale sostituto di Calhanoglu se dovesse finire in Turchia, Galatasaray o Fenerbahce che sia. Per il quotidiano milanese il profilo preferito da Cristian Chivu sarebbe Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, accostato anche al Milan prima dell'arrivo di Ricci, e che avrebbe stoppato il trasferimento al Neom (Arabia Saudita) per questioni familiari. Da escludere Ederson per i costi così come Palhinha e Kovacic (infortunato tutta l'estate).