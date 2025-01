Inter, Ausilio: "Frattesi? Mai venuto a chiedere di essere ceduto"

"Frattesi? Il ragazzo non è mai venuto a chiedere la cessione, il mister ha fatto una verifica con tuttt la squadra che è concentrata sui nostri obiettivi. Frattesi non ha mai manifestato di andare via e squadre che si sono manifestate non ce ne sono. Noi siamo contenti del ragazzo, ultimamente ha giocato poco ma per problemi legati alla sua salute, ha sempre dato la sua disponibilità e non si è mai tirato indietro". Così a Sky il ds dell'Inter, Piero Ausilio, sul mercato di gennaio dei nerazzurri "Cessione Buchanan? Stiano valutando con lui e il suo staff se è opportuno completare i prossimi mesi da un'altra parte perché ha giocato poco. L'interesse del Torino c'è ma lo è anche di altre squadre, straniere anche che giocano in Champions. Non escludo che alla fine il ragazzo rimanga qui, ci sono tante partite da giocare. Ascolteremo tutti, fino ad oggi non ha manifestato l'idea di andare via. Donnarumma? Non è il ruolo del portiere la nostra priorità e una necessità, stiamo guardando da altre parti", ha concluso.