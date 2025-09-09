Insigne declina un'offerta dal Sassuolo, vuole solo la Lazio

A fine agosto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe incontrato l'agente di Lorenzo Insigne per capire la fattibilità del trasferimento del giocatore in biancoceleste. I problemi legati al mercato avuti dalla Lazio potrebbero essere presto alle spalle, e l'ingaggio di un giocatore che in Serie A, proprio con Sarri, ha raggiunto i picchi più alti della sua carriera, potrebbe essere una mossa valida. L'ex Napoli avrebbe anche rifiutato un'offerta ricevuta dal Sassuolo pur di attendere l'affondo della Lazio. Il direttore sportivo dei biancocelesti Fabiani ha più volte ribadito che la linea di mercato sarà quella di puntare su profili giovani, ma la volontà di Sarri e del calciatore di ricongiungersi potrebbero risultare decisiva.