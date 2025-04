Immobile e Inzaghi di nuovo insieme all'Inter? Le voci dalla Turchia

Insieme hanno fatto grandi cose alla Lazio, ora il destino potrebbe riunirli a Milano. Tra Ciro Immobile e Simone Inzaghi c'è grande affetto e stima reciproca: è anche grazie al tecnico di Piacenza che Ciro ha riscritto il record di reti segnate da un calciatore della Lazio. L'anno scorso Immobile ha fatto una scelta di vita e si è trasferito in Turchia, al Besiktas, ma, a sentire le sue parole a Radio Serie A, la nostalgia di casa si fa già sentire: "Sto ancora bene di testa e ho voglia, quindi è ovvio che poter ritornare nel campionato dove ho battuto i record, dove sono esploso, sarebbe bello. Non è detto che poi dopo la Turchia io smetta, non è nelle mie intenzioni, anzi sto lavorando per un gran finale anche da un'altra parte". E quel "gran finale" potrebbe essere proprio un incredibile ritorno in Italia, con l'Inter del suo ex allenatore che in estate dovrà ristrutturare il reparto offensivo: al momento solo Thuram e Lautaro sono sicuri del loro posto. Secondo quanto scrive il portale turco Fanatik.com Immobile avrebbe dato il mandato ai suoi agenti per trovargli una squadra in Serie A e l'Inter potrebbe rappresentare la destinazione perfetta.